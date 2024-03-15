Бастрыкин заинтересовался истязанием 9-летней девочки в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения 9-летней девочки в Новосибирске. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
Ранее сообщалось, что трое мальчиков два часа издевались на девятилетней девочкой в дворе дома в Новосибирске. Кадры избиения ребенка попали на камеры. Местное управление и СК начали проверки.
«Следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям родителей детей по исполнению обязанностей по их воспитанию. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. представить доклад о проверке», — говорится в сообщении.
Напомним, Бастрыкин поручил доложить о смерти младенца под Новосибирском.