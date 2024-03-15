Бастрыкин заинтересовался истязанием 9-летней девочки в Новосибирске

«Следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям родителей детей по исполнению обязанностей по их воспитанию. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. представить доклад о проверке», — говорится в сообщении.