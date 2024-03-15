«СКА-Хабаровск» в Кубке России по пенальти переиграл «Сочи»

— Я хочу поздравить всех болельщиков футбольного клуба «СКА-Хабаровск» с проходом в следующий этап, отдельно — тех, кто верит, несмотря ни на что, поддерживает игроков в любые времена, — сказал после игры главный тренер красно-синих Роман Шаронов. — В игре у нас было преимущество. Это не касается только мяча. И отлично, что мы поставили точку в серии пенальти. Мы показали наш стиль игры, который принес сегодня нам победу. Спасибо отдельное игрокам. Мы сегодня были единым целым — это очень важно. Нужно сохранить это на каждую игру. Счёт в матче открыли хозяева стадиона «Фишт», номинальные гости. На 23 минуте ошибкой голкипера армейцев Ислама Имамова в собственной штрафной воспользовался Сауль Гуарирапа. «Сочи» попытался закрепить успех, но в дальнейшем вратарь «СКА-Хабаровска» был надёжен. Дальневосточники сравняли счёт за четверть часа до финального свистка: удар с дальней дистанции Кожемякина превратился в пас на Гонгапшева и Альбек сделал из него красивый гол.



1:1 в основное время и по регламенту турнира соперники перешли к серии пенальти. Первым бил Кожемякин — и этот удар вратарь «Сочи» взял, также в этом туре отличился и Ислам Имамов, парировавший удар. В дальнейшем армейцы не промахивались: Илья Петров, Игорь Коновалов, Саид Алиев и Кирилл Никитин забили, а вот нападающий «хозяев» свой шанс упустил, пробив мимо ворот.