Более тысячи медиков будут дежурить на избирательных участках Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 по 17 марта с 8:00 до 14:00 на избирательных участках Красноярска и районов края будут дежурить медики, а на крупных избирательных участках — передвижные ФАПы, флюорографы, маммографы и мобильные центры здоровья.