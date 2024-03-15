Более тысячи медиков будут дежурить на избирательных участках Красноярского края

Медики будут оказывать неотложную медицинскую помощь, консультировать по вопросам профилактики заболеваний, а также направлять на диспансеризацию.
Всего в период выборов будет задействовано порядка 1200 медицинских работников и 24 передвижные установки, отмечает пресс-служба краевого минздрава.
Так, передвижные флюорографы Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера 15 и 16 марта будут работать около избирательных участков в Свердловском и Центральных районах города, а 17 марта — в Октябрьском районе.
Также по несколько «передвижек» для избирателей организуют Назаровская, Минусинская, Абанская, Курагинская и Емельяновская районные больницы.
В Мотыгинском, Нижнеингашском, Дзержинском, Шушенском, Шарыповском, Козульском, Балахтинском и Пировском районах будет работать по одной мобильной установке.