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Более тысячи медиков будут дежурить на избирательных участках Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 по 17 марта с 8:00 до 14:00 на избирательных участках Красноярска и районов края будут дежурить медики, а на крупных избирательных участках — передвижные ФАПы, флюорографы, маммографы и мобильные центры здоровья.
Источник: НИА Красноярск

Медики будут оказывать неотложную медицинскую помощь, консультировать по вопросам профилактики заболеваний, а также направлять на диспансеризацию.

Всего в период выборов будет задействовано порядка 1200 медицинских работников и 24 передвижные установки, отмечает пресс-служба краевого минздрава.

Так, передвижные флюорографы Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера 15 и 16 марта будут работать около избирательных участков в Свердловском и Центральных районах города, а 17 марта — в Октябрьском районе.

Также по несколько «передвижек» для избирателей организуют Назаровская, Минусинская, Абанская, Курагинская и Емельяновская районные больницы.

В Мотыгинском, Нижнеингашском, Дзержинском, Шушенском, Шарыповском, Козульском, Балахтинском и Пировском районах будет работать по одной мобильной установке.

здоровье