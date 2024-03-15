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Программу поездок во Владивосток подготовили для школьников из Хабаровска

Ребята смогут познакомиться с различными профессиями и приморской столицей.
Источник: Комсомольская правда

Для школьников из Хабаровского края запустили «Вагон знаний» (6+). Благодаря проекту они смогут познакомиться с новыми профессиями и побывать во Владивостоке. Организаторы разработали две программы.

По первой из них запланировано посещение старейшего судостроительного предприятия «Дальзавод». Также ребята познакомятся со студентами Морского госуниверситета, им расскажут о популярных специальностях и покажут, как готовят водолазов. Поездки запланированы на 27—30 марта и 24—27 апреля.

По второй программе ребята побывают в визит-центре музея «Владивостокская крепость», посетят Ворошиловскую батарею и подземелье Форта № 7. Им расскажут о работе спасателей и тренировке собак кинологов. Мероприятие запланировано на 28 апреля-1 мая и 9—12 мая.

В стоимость поездок входит проживание и питание. Ребят будут сопровождать опытные гиды и педагоги. узнать подробности можно на сайте РЖД.