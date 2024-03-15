Программу поездок во Владивосток подготовили для школьников из Хабаровска

По первой из них запланировано посещение старейшего судостроительного предприятия «Дальзавод». Также ребята познакомятся со студентами Морского госуниверситета, им расскажут о популярных специальностях и покажут, как готовят водолазов. Поездки запланированы на 27—30 марта и 24—27 апреля .