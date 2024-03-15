Программу поездок во Владивосток подготовили для школьников из Хабаровска

Для школьников из Хабаровского края запустили «Вагон знаний» (6+). Благодаря проекту они смогут познакомиться с новыми профессиями и побывать во Владивостоке. Организаторы разработали две программы.
По первой из них запланировано посещение старейшего судостроительного предприятия «Дальзавод». Также ребята познакомятся со студентами Морского госуниверситета, им расскажут о популярных специальностях и покажут, как готовят водолазов. Поездки запланированы на
По второй программе ребята побывают в визит-центре музея «Владивостокская крепость», посетят Ворошиловскую батарею и подземелье Форта № 7. Им расскажут о работе спасателей и тренировке собак кинологов. Мероприятие запланировано на 28 апреля-1 мая и
В стоимость поездок входит проживание и питание. Ребят будут сопровождать опытные гиды и педагоги. узнать подробности можно на сайте РЖД.