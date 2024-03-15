Перед паводками МЧС Хабаровского края проверили готовность техники

Перед паводковым периодом МЧС Хабаровского края проверили готовность спасателей, плавсредств и оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Во время смотра было проверено состояние плавательных средств, наличие необходимых документов, гидрокостюмов, спасательных жилетов, лагерного оборудования, средств связи, комплектов для оказания первой помощи.
Как отметил врио начальника ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Вадим Федоркин, особое внимание было уделено герметичности лодок, техническому состоянию двигателей и проверке знаний спасателей.
«Поисково-спасательный отряд к действиям по предназначению готов. Также к обеспечению безаварийного прохождения паводковых вод готово пиротехническое подразделение отряда, специалисты которого имеют допуски на ведение взрывных работ в районах ледовых заторов», — добавил Вадим Федоркин.
Прохождение весеннего паводка находится на особом контроле специалистов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.