Перед паводками МЧС Хабаровского края проверили готовность техники

«Поисково-спасательный отряд к действиям по предназначению готов. Также к обеспечению безаварийного прохождения паводковых вод готово пиротехническое подразделение отряда, специалисты которого имеют допуски на ведение взрывных работ в районах ледовых заторов», — добавил Вадим Федоркин.