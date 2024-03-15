Поздравление Игоря Кобзева с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 375-летием со дня образования отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации!
В этот день мы поздравляем специалистов, которые делают жизнь жителей Иркутской области комфортной и благополучной. Вы обеспечиваете наши дома светом и теплом, поддерживаете бесперебойную работу промышленных и социальных предприятий.
Жилищно-коммунальный комплекс Приангарья развивается, внедряются новые технологии, особое внимание уделяется модернизации. Эти меры позволят обновить объекты инфраструктуры и многие километры сетей.
Благодарю за добросовестный труд. Своими достижениями отрасль обязана вашему высокому профессионализму и опыту.
От души желаю здоровья, благополучия и дальнейшей успешной деятельности во благо Иркутской области!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.