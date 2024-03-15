Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

В посольстве уточнили, что туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C — со сроком пребывания в стране до 90 дней — «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра». А выданные до этой же даты долговременные визы типа D — с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней — «будут предоставлять возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства».