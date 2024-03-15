Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года, — отметили в диппредставительстве. — С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге». Там также подчеркнули, что продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства».
В посольстве уточнили, что туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C — со сроком пребывания в стране до 90 дней — «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра». А выданные до этой же даты долговременные визы типа D — с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней — «будут предоставлять возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства».
Совет ЕС 31 декабря 2023 года принял решение о введении «частичного Шенгена» по отношению к Болгарии. Так, начиная с 31 марта этого года для граждан Болгарии будут отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, однако проверки на сухопутных границах сохраняются.