В Кемерове скоропостижно скончался артист театра драмы Александр Емельянов

«Больно и пусто, когда уходят близкие, друзья, соратники, товарищи. Но особенно режет по сердцу, когда в рассвете сил, среди планов на будущее, так внезапно. И трудно с эти примириться в жизни, и невозможно это хоть как-то уложить в душе. Всё протестует. Мы улетели сегодня на фестиваль, но знайте, мы всем сердцем с вами. Разделяем вашу боль и часть еë забираем себе», — принёс соболезнования директор Театра для детей и молодёжи Григорий Забавин.