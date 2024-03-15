В Кемерове скоропостижно скончался артист театра драмы Александр Емельянов

Как сообщают сотрудники Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского, 13 марта скончался артист Александр Емельянов. Он играл на кемеровской сцене 30 лет и более чем в 70 спектаклях.
«Прекрасный поэт и мастер слова, автор сценариев бенефисов, интермедий и театральных капустников. В минувший вторник он вышел на сцену в последний раз. За годы службы им создана целая галерея глубоких, честных образов, навсегда оставивших свой след в сердцах зрителей и коллег», — написали коллеги драмтеатра.
Об Александре Емельянове под постом в соцсетях было сказано много хорошего. Многие его вспоминают как доброго и искреннего человека, который мог поддержать словом и делом. В январе ему исполнилось 53 года.
«Больно и пусто, когда уходят близкие, друзья, соратники, товарищи. Но особенно режет по сердцу, когда в рассвете сил, среди планов на будущее, так внезапно. И трудно с эти примириться в жизни, и невозможно это хоть как-то уложить в душе. Всё протестует. Мы улетели сегодня на фестиваль, но знайте, мы всем сердцем с вами. Разделяем вашу боль и часть еë забираем себе», — принёс соболезнования директор Театра для детей и молодёжи Григорий Забавин.