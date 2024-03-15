Порывы ветра в Челябинской области будут достигать 18 м/с при плюс 5 градусах

По информации синоптиков, 15 марта облачно с прояснениями, в горах местами пройдет снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха от нуля до плюс 5, в низинах — до минус 3 градусов.