Порывы ветра в Челябинской области будут достигать 18 м/с при плюс 5 градусах

По информации синоптиков, 15 марта облачно с прояснениями, в горах местами пройдет снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха от нуля до плюс 5, в низинах — до минус 3 градусов.
В Челябинске сегодня преимущественно без осадков, плюс 2−4, сильных порывов ветра не ожидается. В семь утра в центре города минус 3, влажность 80%, ветер западный 4 м/с, атмосферное давление 747 мм ртутного столба при норме 742 мм.
В выходные воздух на Южном Урале прогреется до плюс 3−8 градусов повсеместно, но локальные порывы ветра будут достигаться 12−16 м/с.