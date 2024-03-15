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МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС России в преддверии голосования на выборах президента России проверили на пожарную безопасность порядка 92 тысяч избирательных участков во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Источник: © РИА Новости

В ведомстве отметили, что накануне голосования специалисты МЧС провели проверки пожарной безопасности избирательных участков.

«Инспекторы государственного пожарного надзора придают высокое значение соблюдению мер противопожарной безопасности при проверке мест проведения голосования, а также во время голосования. На контроле МЧС России — порядка 92 тысяч избирательных участков. Профилактические визиты проходили заблаговременно, во время которых проводились инструктажи с работниками учреждений и членами избирательной комиссии», — приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.

Отмечается, что сотрудники МЧС также оказывают содействие в проведении голосования в труднодоступных районах страны.

«С помощью высокопроходимого транспорта они содействуют голосованию, в том числе досрочному, работников метеостанций, находящихся на отдаленных территориях», — подчеркивает ведомство.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

МЧС