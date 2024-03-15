МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков

В ведомстве отметили, что накануне голосования специалисты МЧС провели проверки пожарной безопасности избирательных участков.
«Инспекторы государственного пожарного надзора придают высокое значение соблюдению мер противопожарной безопасности при проверке мест проведения голосования, а также во время голосования. На контроле МЧС России — порядка 92 тысяч избирательных участков. Профилактические визиты проходили заблаговременно, во время которых проводились инструктажи с работниками учреждений и членами избирательной комиссии», — приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.
Отмечается, что сотрудники МЧС также оказывают содействие в проведении голосования в труднодоступных районах страны.
«С помощью высокопроходимого транспорта они содействуют голосованию, в том числе досрочному, работников метеостанций, находящихся на отдаленных территориях», — подчеркивает ведомство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.