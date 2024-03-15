МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков

«Инспекторы государственного пожарного надзора придают высокое значение соблюдению мер противопожарной безопасности при проверке мест проведения голосования, а также во время голосования. На контроле МЧС России — порядка 92 тысяч избирательных участков. Профилактические визиты проходили заблаговременно, во время которых проводились инструктажи с работниками учреждений и членами избирательной комиссии», — приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.