Масленичные гуляния развернутся на главной площади Владивостока: программа

«Сказочные герои и скоморохи зазовут детей и взрослых для участия в масленичных забавах. Все участники получат призы и подарки», — передает VisitPrimorye.
Так, с 11 до 12 часов на площади города будут развлекать народ аниматоры. С 11 до 18 часов будет работать Гастрогородок, где жители и гости Владивостока смогут отведать разнообразные блины и фирменный дальневосточный чай.
Одним из главных событий праздника станет кузнечная свадьба.
Напомним, впервые во Владивостоке в честь масленичной недели по городу курсирует блиномобиль. Где его можно встретить, читайте здесь.