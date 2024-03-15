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Масленичные гуляния развернутся на главной площади Владивостока: программа

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ФедералПресс. В воскресенье, 17 марта, во Владивостоке пройдут массовые мероприятия, посвященные проводам Масленицы. Главный праздник состоится на центральной площади города.
Источник: РИА "Новости"

«Сказочные герои и скоморохи зазовут детей и взрослых для участия в масленичных забавах. Все участники получат призы и подарки», — передает VisitPrimorye.

Так, с 11 до 12 часов на площади города будут развлекать народ аниматоры. С 11 до 18 часов будет работать Гастрогородок, где жители и гости Владивостока смогут отведать разнообразные блины и фирменный дальневосточный чай.

Одним из главных событий праздника станет кузнечная свадьба.

Напомним, впервые во Владивостоке в честь масленичной недели по городу курсирует блиномобиль. Где его можно встретить, читайте здесь.

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