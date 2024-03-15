В Киселёвске лишились тепла десятки домов из-за аварии на теплосети

Накануне в 18.20 в воздушную теплосеть киселёвской котельной № 33 повредил автосамосвал, из-за чего работу котельной остановили, и тепла лишились десятки жилых домов и социальные объекты.
Тепло в дома в районе машзавода по состоянию на 9 утра сегодня, 15 марта, не поступило, судя по сообщениям из местных соцсетей. Также без горячей воды остались три соцобъекта, в том числе медучреждения.
По словам жителей города, автосамосвал выгорел полностью, а водитель чудом остался жив.
Оперативный штаб возглавил заместитель губернатора Кузбасса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов. Для помощи в устранении аварии отправили аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса. На месте работают 16 человек и пять единиц техники.