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Владислав Логинов призвал красноярцев принять важное решение, которое определит будущее России

В дни голосования также можно выбрать парки и скверы, которые благоустроят в 2025 году.
Источник: Наш Красноярский край

Глава Красноярска Владислав Логинов в своем телеграм-канале отметил, что в течение ближайших трех дней вместе со всей страной красноярцам предстоит принять важное решение, которое определит будущее России.

Главные городские часы как раз напоминают об этом, — добавил мэр.

По словам главы города, избирательные участки краевого центра стали местом различных активностей, интересных для всей семьи. Особое мероприятие — викторина, посвященная 90-летию Красноярского края. В ней можно принять участие и выиграть ценные подарки.

— В дни голосования также не забудьте выбрать парки и скверы, которые благоустроим в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Такое совместное принятие решений должно быть неизменным в развитии нашего города, — подчеркнул Владислав Логинов.