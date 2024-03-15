Владислав Логинов призвал красноярцев принять важное решение, которое определит будущее России

— В дни голосования также не забудьте выбрать парки и скверы, которые благоустроим в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Такое совместное принятие решений должно быть неизменным в развитии нашего города, — подчеркнул Владислав Логинов.