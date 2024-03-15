Владислав Логинов призвал красноярцев принять важное решение, которое определит будущее России

Глава Красноярска Владислав Логинов в своем телеграм-канале отметил, что в течение ближайших трех дней вместе со всей страной красноярцам предстоит принять важное решение, которое определит будущее России.
Главные городские часы как раз напоминают об этом, — добавил мэр.
По словам главы города, избирательные участки краевого центра стали местом различных активностей, интересных для всей семьи. Особое мероприятие — викторина, посвященная 90-летию Красноярского края. В ней можно принять участие и выиграть ценные подарки.
— В дни голосования также не забудьте выбрать парки и скверы, которые благоустроим в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Такое совместное принятие решений должно быть неизменным в развитии нашего города, — подчеркнул Владислав Логинов.