Актёр Сергей Безруков приедет в Иркутск 15 марта

15 марта в Иркутск приедет известный актёр и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. В столицу Приангарья он прибудет в качестве художественного руководителя Большого детского фестиваля, программу которого продемонстрируют в иркутских театрах с 16 по 21 марта.
Сам же Сергей Безруков сыграет в спектакле Московского Губернского театра «Маленький принц». Его покажут на сцене Иркутского областного музыкального театра имени Загурского 16 марта. Запланированы два показа: в 14:00 и 18:30.
Кстати, на днях в Иркутск приехал ещё один известный актёр, который, к слову, бывал сценическим партнёром Безрукова в сериале «Бригада» — Владимир Вдовиченков. Он прибыл в столицы Приангарья для съёмок в серии короткометражных фильмов с рабочим названием «Тыловики».