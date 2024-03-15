Актёр Сергей Безруков приедет в Иркутск 15 марта

Кстати, на днях в Иркутск приехал ещё один известный актёр, который, к слову, бывал сценическим партнёром Безрукова в сериале «Бригада» — Владимир Вдовиченков. Он прибыл в столицы Приангарья для съёмок в серии короткометражных фильмов с рабочим названием «Тыловики».