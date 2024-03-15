Двумя медалями наградили военного из Хабаровского края

Капитан Артур Хамитов из Хабаровского края получил две медали за храбрость и отвагу в зоне проведения специальной военной операции. Мужчину наградили медалями Суворова и «За Боевые отличия». Он выполнял задачи по уничтожению живой силы противника.
— При совершении марша в головной походной заставе танковый взвод попал в огневую засаду. Взвод под командованием капитана Артура Хамитова оказывал упорное сопротивление превосходящим силам противника, тем самым обеспечив выход основных сил ВСУ из засады, — рассказали в пресс-службе ВВО.
В результате танковое подразделение уничтожило около 20 боевиков, пулеметный расчет и один расчет ПТУР. Капитан в один из дней выполнения задачи получил сквозное ранение в ногу. Благодаря отваге Артура Хамитова удалось спасти немало жизней военных.
Всего за время проведения СВО под руководством капитана Артура Хамитова, уничтожено два танка Т-64, один БМП, расчет ПТУР, пулеметный расчет, около 40 человек живой силы ВСУ.