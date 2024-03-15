Таксистов массово проверяют в Свердловской области

Новый «Закон о такси» предполагает создание в каждом регионе трех реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Собирать и обрабатывать сведения из региональных реестров теперь будет федеральная государственная информационная система легковых такси. Документ устанавливает серьезные ограничения для водителей. Ими больше не могут быть лица, которые повторно лишились прав или подверглись административному аресту за нарушения ПДД в течение года со дня окончания срока такого наказания. Кроме того, закон предусматривает регулярные медосмотры для водителей, специальную страховку ОСАГО для таксистов и единообразный внешний вид автомобилей.