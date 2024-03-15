Таксистов массово проверяют в Свердловской области

Спецрейды проходят с 11 марта и продлятся до 31 мая. В мероприятиях задействованы сотрудники миграционных подразделений ОВД. На контроле ГИБДД транспортные средства, используемые для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа. Особой проверке будут подвергнуты водители, не имеющие при себе разрешений на осуществление деятельности.
Накануне в Екатеринбурге полицейские проверили порядка 50 автомобилистов, из них 13 назначено административное наказание, один водитель задержан за отсутствие разрешения на деятельность и незаконное нахождение на территории РФ.
«Госавтоинспекция призывает жителей региона пользоваться услугами только легального такси. Для этого при посадке в салон попросите водителя показать путевой лист с отметкой о прохождении осмотра врача перед рейсом, документы о прохождении техосмотра и разрешение на перевозку людей», — отметили в ГИБДД.
Напомним, 1 марта исполнилось ровно полгода с момента запуска нового закона о работе такси в России. Как и ожидалось, за это время стоимость услуг такси существенно выросла — на 20−30%.
Новый «Закон о такси» предполагает создание в каждом регионе трех реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Собирать и обрабатывать сведения из региональных реестров теперь будет федеральная государственная информационная система легковых такси. Документ устанавливает серьезные ограничения для водителей. Ими больше не могут быть лица, которые повторно лишились прав или подверглись административному аресту за нарушения ПДД в течение года со дня окончания срока такого наказания. Кроме того, закон предусматривает регулярные медосмотры для водителей, специальную страховку ОСАГО для таксистов и единообразный внешний вид автомобилей.