Жители Владивостока спасли маленького тюленя на побережье

Всё началось, когда один из местных жителей прогуливался со своей собакой вдоль побережья. Пес обнаружил беззащитного тюленёнка, лежащего без сил на камнях и озирающегося в поисках своей матери. Мужчина решил помочь животному, он аккуратно укутал малыша в плед и доставил его в Центр «Тюлень».