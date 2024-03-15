Жители Владивостока спасли маленького тюленя на побережье

В районе маяка на Токаревской кошке во Владивостоке произошло трогательное спасение маленького тюленя, сообщает ИА PrimaMedia.
Всё началось, когда один из местных жителей прогуливался со своей собакой вдоль побережья. Пес обнаружил беззащитного тюленёнка, лежащего без сил на камнях и озирающегося в поисках своей матери. Мужчина решил помочь животному, он аккуратно укутал малыша в плед и доставил его в Центр «Тюлень».
По прибытии в центр, тюлененка тщательно осмотрели. Оказалось, что худой самец весом 12 килограммов испытывал сильное обезвоживание, а его конечности были сильно замерзли. Заботливые сотрудники Центра накормили малыша через трубочку и обогрели тёплой водой. После тщательного лечения тюлененка намерены отпустить обратно в море.
Напомним, зимний карантинный модуль на острове Русском, созданный на территории филиала Национального научного центра морской биологии ДВО РАН им. А. В. Жирмунского при поддержке АО «Восточный Порт», работает уже третий сезон подряд. За это время ученые провели более 4 тысяч осмотров морских млекопитающих, в том числе, пятнистых тюленей-ларг.