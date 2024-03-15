Последние новости Воронежа на 15 марта 2024 года: эвакуация ТЦ, установка «шериф-балок» и пациент с глубокими ожогами

Воронежские врачи спасли пострадавшего во время пожара мужчину. 34-летнего жителя Новохоперского района привезли в областную больницу № 1 в тяжелом состоянии с глубокими ожогами тела II и III степени. Как рассказали в медучреждении, площадь поражения кожного покрова составила более 30 процентов. В отделении реанимации пациенту больше месяца проводили противошоковую и антибактериальную терапию, при этом оказывая психологическую поддержку. Его лечением занимались травматологи, комбустиологи, реаниматологи и реабилитологи. Когда же состояние мужчины стабилизировалось, ему провели операцию по пересадке кожи на участках с глубокими ранами. Впереди у пациента не только длительный период реабилитации, но и несколько реконструктивно-пластических операций.