Последние новости Воронежа на 15 марта 2024 года: эвакуация ТЦ, установка «шериф-балок» и пациент с глубокими ожогами

Из-за учебной тревоги эвакуировали посетителей крупного ТЦ в Воронеже. Накануне региональные паблики заполонили сообщения о том, что посетителей торгового центра «Галерея Чижова» выводят из здания. По одной из версий очевидцев, нашли подозрительный предмет. По другой, позвонил недоброжелатель и сообщил о минировании. На деле ничего экстраординарного не произошло. В самом ТЦ пояснили, что это была всего лишь учебная тревога. Торговая площадка вернулась к работе в обычном режиме.
В Воронежской области осудили липчанина за смерть беременной жены. В ноябре 2023-го он ехал по дороге Курск-Воронеж в направлении столицы Черноземья. В машине также была супруга мужчины. Водитель незначительно превысил скорость и не заметил ехавший впереди «КамАЗ» с прицепом. Последовал сильный удар. В результате ДТП беременная женщина получила смертельную травму головы. Житель Липецкой области получил два года условно. На тот же срок у него отобрали водительские права.
Воронежские врачи спасли пострадавшего во время пожара мужчину. 34-летнего жителя Новохоперского района привезли в областную больницу № 1 в тяжелом состоянии с глубокими ожогами тела II и III степени. Как рассказали в медучреждении, площадь поражения кожного покрова составила более 30 процентов. В отделении реанимации пациенту больше месяца проводили противошоковую и антибактериальную терапию, при этом оказывая психологическую поддержку. Его лечением занимались травматологи, комбустиологи, реаниматологи и реабилитологи. Когда же состояние мужчины стабилизировалось, ему провели операцию по пересадке кожи на участках с глубокими ранами. Впереди у пациента не только длительный период реабилитации, но и несколько реконструктивно-пластических операций.
В 2024 году в Воронежской области на дорогах регионального значения установят пять «шериф-балок». Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции. «Шериф-балка» имитирует световые сигналы красного и синего цветов патрульных автомобилей Госавтоинспекции. Тем самым устройство привлекает внимание водителей. Две из них разместят в Семилукском районе, по одной — в Воробьевском, Рамонском и Хохольском районах. Причем, на тех участках дорог, где чаще всего случаются ДТП.