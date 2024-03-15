В Приморье временно закроют проезд по трассе А-370, но не для всех

В Приморье на 551 километре дороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком в районе Малых Ключей 15 марта с 13:00 до 16:00 закроют проезд по мосту для большегрузного транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Это связано с проведением работ по восстановлению осадки грунта под переходными плитами искусственного сооружения.
Для обеспечения безопасности движения легковых и общественных видов транспорта по мосту будет использоваться реверсивный режим с участием регулировщиков. В соответствии с установленной схемой, предусмотрены предварительные меры для посадки и высадки пассажиров рейсовых автобусов.
Напомним, в Приморье ведутся работы на участке от 548-го до 602-го километра федеральной автомобильной дороги «Уссури» в направлении от Хабаровска до Владивостока. Дефекты дорожного полотна устраняются с применением холодных асфальтобетонных смесей.