В Приморье временно закроют проезд по трассе А-370, но не для всех

В Приморье на 551 километре дороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком в районе Малых Ключей 15 марта с 13:00 до 16:00 закроют проезд по мосту для большегрузного транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».