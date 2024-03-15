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В Масленицу сибиряки активнее посещают кулинарные сайты

Прирост объема данных за последние семь дней составил 19%.

В масленичную неделю жители Сибири стали активнее посещать кулинарные сайты. Прирост объема данных за последние семь дней составил 19%. Такой тренд выявили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по использованию мобильного трафика на популярных ресурсах с рецептами.

Наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11%. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25%. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.

Рейтинг сибиряков, увлеченных поиском идеального рецепта блинов, выглядит так:

Красноярский край (23% от общего объема данных).

Кемеровская область (18%).

Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17%).

Новосибирская область (15%).

Омская область (10%).

Томская область (9%).

Хакасия (5%).

Тыва (2%).

Республика Алтай (1%).

По данным МегаФона, рост абонентской интернет-активности сибиряков на кулинарных сайтах составил 31% год к году.

Также в преддверии Масленицы увеличился на 9% интернет-трафик и на сайтах по доставке продуктов. В топе по количеству израсходованных гигабайт — Самокат, Лента и Metro.

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