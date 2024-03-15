В Масленицу сибиряки активнее посещают кулинарные сайты

Наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11%. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25%. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.