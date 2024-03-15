Сначала в ЗАГС, а потом — голосовать: пара из Иркутска поженилась в день выборов президента России

Пара из Иркутска поженилась в день выборов президента России, а сразу после ЗАГСа отправилась на избирательный участок. Арина и Яврян расписались в Ленинском районе города. По словам невесты, зарегистрировать брак и проголосовать было спонтанным решением.
— Мы подали заявление в январе. Не знали, что еще пойдем и на выборы. Но понимаем, что важно отдать свой голос за кандидата. Ведь от этого зависит будущее нашей семьи и детей, — говорит Арина.
Кстати, девушка приняла участие в викторине «Всей семьей на выборы», организованной «Комсомольской правдой» в честь Года семьи.
Подробнее об этой паре КП-Иркутск расскажет в ближайшее время.