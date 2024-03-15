Алматы в снегу: как городские власти борются со стихией

Ранее сообщалось, что 14 марта Алматы из-за снегопада погрузился в огромные пробки, а некоторые районы во тьму, была парализована работа аэропорта, потом восстановлена, люди были вынуждены толкать пассажирские автобусы. О том, что происходило накануне в южной столице, можно прочитать здесь.