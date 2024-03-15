Жительница Приморья, недовольная радужной лестницей, выступила еще и против Масленицы

Активистка из Находки продолжает следить за морально-этическим обликом города. Так, по крайней мере, подшучивают местные над женщиной по имени Людмила, которая недавно приобрела популярность в сети. Сначала она возмутилась радужными ступеньками (об этом ЖЭК-арте «КП» писала в отдельном материале), а теперь объектом недовольства выступило чучело Масленицы. Рассказываем, что известно.
Символ праздника поставили в районе школы № 22. Людмила назвала чучело языческим идолом и сослалась на 14-ю статью Конституции РФ, согласно которой Россия — светское государство. Руководство школы женщина обвинила в склонении к идолопоклонству.
Пока что со школой «Комсомолке» связаться не удалось, однако можно предположить, вряд ли по факту возмущения жительницы будут серьезные проверки. Ранее редакция сообщала о том, что Людмиле не понравилась радужная лестница. Фиолетовый, зеленый, розовый и желтый цвета она связала с пропагандой запрещенных в России движений. Высказать свое мнение и посмотреть видео по этой теме всегда можно в нашем Telegram-канале.