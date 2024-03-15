Жительница Приморья, недовольная радужной лестницей, выступила еще и против Масленицы

Активистка из Находки продолжает следить за морально-этическим обликом города. Так, по крайней мере, подшучивают местные над женщиной по имени Людмила, которая недавно приобрела популярность в сети. Сначала она возмутилась радужными ступеньками (об этом ЖЭК-арте «КП» писала в отдельном материале), а теперь объектом недовольства выступило чучело Масленицы. Рассказываем, что известно.

Разумеется, не секрет, что Масленица — древний и действительно языческий праздник, однако он давно вошел в список общенациональных в нашей стране. Жители Находки подчеркнули в комментариях в социальных сетях, что не видят ничего плохого в том, чтобы с интересом и соблюдением традиций старого праздника проводить зиму. Сжигание чучела, напомним, символизирует прощание с холодами. Тем более неочевидными и необоснованными для находкинцев стали причинно-следственные связи, о которых рассказала женщина: «вырастут детки и начнут голые вечеринки устраивать».