Верный способ разбогатеть, и почему сегодня нельзя смотреться в зеркало

Наш предки, чтобы вызвать ветер, пели песни и громко свистели. А чтобы успокоить стихию, которая становилась слишком сильной, «кормили» ее мукой и крупой, а также сжигали старую одежду и обувь. Если на Федота в садах и огородах еще оставался снег, то женщины его утаптывали, чтобы в земле осталось побольше влаги. А мужчины стряхивали снег с веток фруктовых деревьев для хорошего урожая. Те, кто хотел разбогатеть, меняли крупную купюру на мелочь и раздавали эти деньги бедным. Наши предки были уверены — после такого поступка благополучие обеспечено.