Верный способ разбогатеть, и почему сегодня нельзя смотреться в зеркало

Сосульки на крышах предвещали долгий и постепенный приход тепла. Дождь сегодня обещает холодное и сырое лето, а южный ветер — теплое.
Наш предки, чтобы вызвать ветер, пели песни и громко свистели. А чтобы успокоить стихию, которая становилась слишком сильной, «кормили» ее мукой и крупой, а также сжигали старую одежду и обувь. Если на Федота в садах и огородах еще оставался снег, то женщины его утаптывали, чтобы в земле осталось побольше влаги. А мужчины стряхивали снег с веток фруктовых деревьев для хорошего урожая. Те, кто хотел разбогатеть, меняли крупную купюру на мелочь и раздавали эти деньги бедным. Наши предки были уверены — после такого поступка благополучие обеспечено.
На Федота запрещалось:
веселиться — потом придется рыдать, покупать одежду и обувь — вещи не прослужат долго, зашивать вещи — можно отпугнуть удачу, выливать воду после купания ребенка — к его болезни (воду выливали только утром), смотреться в зеркало — оно заберет красоту и радость.
Именины сегодня празднует Арсений.
В этот день родились:
эпидемиолог, создатель первых вакцин против чумы и холеры Владимир Хавкин, художник, сценограф и педагог, академик, народный художник РФ Борис Мессерер, писатель, публицист Валентин Распутин, режиссер и художник-мультипликатор, сценарист Валерий Угаров.