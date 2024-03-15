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Верный способ разбогатеть, и почему сегодня нельзя смотреться в зеркало

Ростовская область, 15 марта 2024. DON24.RU. По народному календарю сегодня Федотов день, или Ветронос. Считалось, что 15 марта часто дует сильный ветер. Стоять на нем нельзя — можно серьезно заболеть. Если же на Федота ударил мороз, готовились к скорой весне.

Сосульки на крышах предвещали долгий и постепенный приход тепла. Дождь сегодня обещает холодное и сырое лето, а южный ветер — теплое.

Наш предки, чтобы вызвать ветер, пели песни и громко свистели. А чтобы успокоить стихию, которая становилась слишком сильной, «кормили» ее мукой и крупой, а также сжигали старую одежду и обувь. Если на Федота в садах и огородах еще оставался снег, то женщины его утаптывали, чтобы в земле осталось побольше влаги. А мужчины стряхивали снег с веток фруктовых деревьев для хорошего урожая. Те, кто хотел разбогатеть, меняли крупную купюру на мелочь и раздавали эти деньги бедным. Наши предки были уверены — после такого поступка благополучие обеспечено.

На Федота запрещалось:

веселиться — потом придется рыдать, покупать одежду и обувь — вещи не прослужат долго, зашивать вещи — можно отпугнуть удачу, выливать воду после купания ребенка — к его болезни (воду выливали только утром), смотреться в зеркало — оно заберет красоту и радость.

Именины сегодня празднует Арсений.

В этот день родились:

эпидемиолог, создатель первых вакцин против чумы и холеры Владимир Хавкин, художник, сценограф и педагог, академик, народный художник РФ Борис Мессерер, писатель, публицист Валентин Распутин, режиссер и художник-мультипликатор, сценарист Валерий Угаров.

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