В Уфу приедет певица Алсу вместе с отцом Ралифом Сафиным

Сегодня, 15 марта, в Уфе побывает певица Алсу и ее отец первый вице-президент НК «Лукойл» Ралиф Сафин. Они посетят Уфимский государственный нефтяной технический университет, чтобы поздравить вуз с 75-летием.
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ Ралиф Сафин не смог присутствовать на торжественных юбилейных мероприятиях УГНТУ в конце 2023 года, но связь с родным вузом для него очень важна. Он подготовил подарки — рояль и праздничный концерт с участием Алсу», — сообщили в УГНТУ.
Отметим, что он окончил технологический факультет нефтяного вуза в 1975 году.