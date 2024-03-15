В Уфу приедет певица Алсу вместе с отцом Ралифом Сафиным

«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ Ралиф Сафин не смог присутствовать на торжественных юбилейных мероприятиях УГНТУ в конце 2023 года, но связь с родным вузом для него очень важна. Он подготовил подарки — рояль и праздничный концерт с участием Алсу», — сообщили в УГНТУ.