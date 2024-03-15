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Голосование только для приморцев запустили в дни выборов

В Приморье началось голосование за объекты благоустройства.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Жители Приморья в дни выборов с 15 по 17 марта могут проголосовать за объекты благоустройства. Скверы и парки засияют новыми красками. Но какие именно это будут общественные пространства — выбирают жители края, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

23 муниципалитета региона от Арсеньева до Шкотовского округа могут проголосовать за один из почти 60 проектов. Узнать, где ближайший пункт голосования, можно по ссылке. Победившие территории благоустроят в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В Артеме, например, есть возможность улучшить площадь Ленина, парки «Озерный» и «Заводской», а также территорию культурного центра в Кневичах. Во Владивостоке тоже есть ряд мест под благоустройство. Скверы в районе улиц Октябрьской, 10−12, 16, Борисенко, 102, Некрасовской 96−98, Русской, 41, Магнитогорской, 1, Ильичева, 14−16.

«Мы тоже выбрали общественные пространства, которые благоустроят по нацпроекту “Жилье и городская среда” в 2025 году. Голосовали за территории во Владивостоке», — поделился губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, дворы и парки в Приморском крае ремонтируются также по краевой и федеральной программам «1000 дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках создаваемых самими жителями ТОСОв.

ЖКХ