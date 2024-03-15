Голосование только для приморцев запустили в дни выборов

Жители Приморья в дни выборов с 15 по 17 марта могут проголосовать за объекты благоустройства. Скверы и парки засияют новыми красками. Но какие именно это будут общественные пространства — выбирают жители края, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
23 муниципалитета региона от Арсеньева до Шкотовского округа могут проголосовать за один из почти 60 проектов. Узнать, где ближайший пункт голосования, можно по ссылке. Победившие территории благоустроят в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«Мы тоже выбрали общественные пространства, которые благоустроят по нацпроекту “Жилье и городская среда” в 2025 году. Голосовали за территории во Владивостоке», — поделился губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Напомним, дворы и парки в Приморском крае ремонтируются также по краевой и федеральной программам «1000 дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках создаваемых самими жителями ТОСОв.