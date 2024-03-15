Голосование только для приморцев запустили в дни выборов

23 муниципалитета региона от Арсеньева до Шкотовского округа могут проголосовать за один из почти 60 проектов. Узнать, где ближайший пункт голосования, можно по ссылке. Победившие территории благоустроят в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».