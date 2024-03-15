Александр Ведерников обсудил с жителями Черемхово планы по развитию города

Кроме того, бюджетные деньги в этом году, как и в прошлом, будут направляться на реализацию инициатив жителей по конкурсу «Есть решение» и по программе «Народные инициативы». Так, до конца года в Черемхово реализуют 15 проектов, подготовленных горожанами. Планируется благоустройство сквера Победы возле завода металлических конструкций, сквера возле центральной городской библиотеки, а также обустройство транзитного сквера по пер. Пролетарский, 7. Также работы по обустройству будут проходить на дворовых территориях, в детских садах и школах. Общая стоимость всех проектов составляет 24 млн рублей, из них почти 21 млн рублей — субсидия из областного бюджета.