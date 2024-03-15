Александр Ведерников обсудил с жителями Черемхово планы по развитию города

Участие в разговоре приняли мэр Черемхово Вадим Семенов, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, национальных обществ.
Александр Ведерников отметил, что в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации президент страны Владимир Путин представил рабочую программу развития регионов до 2030 года. «Эта программа формировалась с учетом реальных потребностей людей. Очень порадовало, что каждый пункт Владимир Владимирович подкреплял объемом федеральных денег на ближайшие годы. А это несколько триллионов рублей. Средства пойдут на поддержку семей, детей, пенсионеров, сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, благоустройства и другие важные направления», — подчеркнул спикер регионального парламента.
Кроме того, бюджетные деньги в этом году, как и в прошлом, будут направляться на реализацию инициатив жителей по конкурсу «Есть решение» и по программе «Народные инициативы». Так, до конца года в Черемхово реализуют 15 проектов, подготовленных горожанами. Планируется благоустройство сквера Победы возле завода металлических конструкций, сквера возле центральной городской библиотеки, а также обустройство транзитного сквера по пер. Пролетарский, 7. Также работы по обустройству будут проходить на дворовых территориях, в детских садах и школах. Общая стоимость всех проектов составляет 24 млн рублей, из них почти 21 млн рублей — субсидия из областного бюджета.
Помимо этого, участники встречи обсудили реализацию нацпроектов и планы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.