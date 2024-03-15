​​Молодёжь приглашают быть экскурсоводами «Лета в Красноярске»

Центр путешественников приглашает молодежь от 18 до 35 лет на работу в городском проекте «Лето в Красноярске» в качестве инструкторов. Проект начнёт работу в июне. Красноярцам предстоит организация экскурсий, походов, мастер-классов, квестов, образовательных и развлекательных мероприятий для учеников старших классов, а также их сопровождение на локациях.