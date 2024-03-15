​​Молодёжь приглашают быть экскурсоводами «Лета в Красноярске»

Центр путешественников приглашает молодежь от 18 до 35 лет на работу в городском проекте «Лето в Красноярске» в качестве инструкторов. Проект начнёт работу в июне. Красноярцам предстоит организация экскурсий, походов, мастер-классов, квестов, образовательных и развлекательных мероприятий для учеников старших классов, а также их сопровождение на локациях.
Набор инструкторов ведётся до 25 марта. Необходимо пройти курс подготовки с 26 марта по 26 мая.
«Занятия будут проходить по вторникам и субботам, а по воскресеньям участников ждут небольшие ознакомительные походы. В конце обучения предстоит пройти теоретический и практический экзамены, после чего мы предложим трудоустройство на летний период», — рассказал директор молодежного центра «Центр путешественников» Глеб Савин.
Чтобы получить возможность обучения и дальнейшего трудоустройства необходимо заполнить заявку по ссылке.
Первое организационное собрание пройдет 26 марта в молодёжном центре путешественников по адресу: ул. Карла Маркса, 49 в 19:00.
Дополнительную информацию о проекте можно узнать по телефону: 227−92−01, сообщает мэрия.