Собрали сердце, как конструктор: хирурги Новосибирска спасли трехдневного малыша

Хирурги из новосибирского центра им. Мешалкина спасли трехдневного малыша, проделав ему уникальную операцию на сердце.

На 23-й неделе беременности жительнице Республики Марий Эл сообщили о редком пороке сердца плода. Медики советовали прервать беременность, но женщина и ее муж решили сохранить малыша. Несколько центров отказали родителям в операции для младенца из-за рисков.

Специалисты Центра Мешалкина решили дать ребенку шанс и пригласили маму на роды в НГКПЦ. Сразу после рождения малыша перевели в центр.

— В большинстве центров маме предложили бы паллиативную операцию, за которой бы последовала серия операций в первые 4−6 лет жизни, — комментирует заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца Алексей Архипов.

Но трагическая особенность ребенка состояла в том, что кровообращение проходило через два эмбриональных сосуда. Природа организма такова, что эти сосуды произвольно закрываются в первые дни жизни. Малыша ждала гибель. Поэтому на третьи сутки жизни ребенка взяли в операционную.