Собрали сердце, как конструктор: хирурги Новосибирска спасли трехдневного малыша

Хирурги из новосибирского центра им. Мешалкина спасли трехдневного малыша, проделав ему уникальную операцию на сердце.
На 23-й неделе беременности жительнице Республики Марий Эл сообщили о редком пороке сердца плода. Медики советовали прервать беременность, но женщина и ее муж решили сохранить малыша. Несколько центров отказали родителям в операции для младенца из-за рисков.
Специалисты Центра Мешалкина решили дать ребенку шанс и пригласили маму на роды в НГКПЦ. Сразу после рождения малыша перевели в центр.
— В большинстве центров маме предложили бы паллиативную операцию, за которой бы последовала серия операций в первые 4−6 лет жизни, — комментирует заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца Алексей Архипов.
Хирурги воссоздали желудочек, клапан и главный сосуд, фактически заново «сшив» сердце ребенку. Такую операцию выполнили второй раз в истории Центра Мешалкина.
После 15 дней реанимации малыша перевели в обычную палату, где он еще месяц находился под наблюдением. Вскоре мальчик начал сам питаться, развитие проходило в соответствии с возрастом. В 1,5 месяца малыша и маму благополучно выписали.