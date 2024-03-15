На реализацию новых нацпроектов в Хабаровском крае выделят триллионы рублей

— Во-первых, это все сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, правительства, администрации. Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер. Некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше, а значит, нужно бы запланировать и бОльшие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики. Я думаю, что если все сложится так, как и говорят оптимисты из этой среды, то мы можем, и должны увеличить эти расходы по различным направлениям, — пояснил президент России Владимир Путин.