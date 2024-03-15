На реализацию новых нацпроектов в Хабаровском крае выделят триллионы рублей

Выступление президента России Владимира Путина с посланием перед Федеральным Собранием показало, что глубинные человеческие ценности стали еще одной точкой опоры в работе главы государства. Достаточно послушать его речь, уловить расставленные приоритеты, и становится понятно: мы взяли уверенный курс на сохранение института семьи, сбережение культуры, укрепление традиций.
В недавнем интервью журналисту, генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву президент раскрыл некоторые детали своего выступления в Кремле, рассказал о критериях успешной работы, экономических и социальных задачах на ближайшие шесть лет, о будущем России, отношениях с Западом, а также о том, считает ли он себя вершителем судеб.
НАЦПРОЕКТЫ
Комментируя триллионные расходы, запланированные в рамках новых национальных проектов — а их, напомним, пять — Владимир Путин объяснил, что каждый рубль тщательно высчитан специалистами, и все цифры имеют под собой основание.
— Во-первых, это все сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, правительства, администрации. Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер. Некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше, а значит, нужно бы запланировать и бОльшие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики. Я думаю, что если все сложится так, как и говорят оптимисты из этой среды, то мы можем, и должны увеличить эти расходы по различным направлениям, — пояснил президент России Владимир Путин.
Несмотря на то, что правительство верстает бюджет на трехлетний плановый период, при подготовке к посланию эксперты исходили из необходимости учитывать доходы и расходы по ключевым направлениям на шесть лет вперед.
Говоря о структурных переменах в экономике, Владимир Путин сконцентрировался на задаче ускорения темпов роста инновационных отраслей.
— От этого зависит очень многое, будущее нашей экономики, трудовых ресурсов, ее эффективность. Одна из главных задач сегодня — повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов это единственный способ эффективного развития. Это, в свою очередь, значит, что мы должны увеличить инновационные начала экономики. Ну, скажем, увеличить плотность роботизации. У нас сегодня 10 роботов на 10 тысяч работающих. А нужно, чтобы была как минимум тысяча роботов, — подчеркнул президент.
В связи с этим глава государства обозначил такую проблему, как подготовка кадров. Сегодня в России 30 современных инженерных школ, в 2024-м запустят еще 20. Кроме того, общее их количество удвоится в ближайшие годы.
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
В своем выступлении Владимир Путин предложил масштабную программу поддержки материнства и демографического стимулирования. В предстоящие шесть лет на эти цели потратят до 14 триллионов рублей. В планах — строительство и реновация детских садов, возведение новых и ремонт старых школ, приведение их в соответствие современным требованиям. Существенным подспорьем станет поддержка женщин от беременности до достижения ребенком 18 лет. Сегодня в России пособия получают почти 400 тысяч женщин и более 10 миллионов детей.
По решению президента продлена программа материнского капитала. Правительство разрабатывает механизм выплаты 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка для погашения ипотечного кредита. Кроме того, одна из главных задач — борьба с бедностью.
— Это понятно, расходы большие. Но, тем не менее, по этому направлению нам многое удалось сделать. Если посмотреть на 20 лет назад, у нас за чертой бедности было, по-моему, 29% населения. Это 42 миллиона человек. Сейчас 9,3%. Но это тоже 13,5 миллиона человек! Конечно, очень много. Нам нужно сделать все, чтобы снизить хотя бы до 7%, — отметил глава государства.
Во время интервью президент также затронул тему проблемы с рождаемостью.
— У нас было два очень больших спада рождаемости. Во время Великой Отечественной войны, 1943−1944 годы, и сразу после развала Советского Союза. Просто один в один. Такое же снижение. Потом у нас был подъем. И сейчас мы имеем достаточно большое количество детей, молодых людей, которые через несколько лет вступят во взрослую жизнь и в детородный возраст. И мы исходим из того, что и показатели у нас повысятся, — объяснил Владимир Путин.
— В начале 2000-х мы предприняли ряд шагов в сфере демографии, в том числе введение материнского капитала, другие меры, которые дали очевидный позитивный результат. Значит, мы можем добиваться нормальных, нужных нам целей, используя этот опыт и другие современные наработки. Ну, а по мере развития событий, будем корректировать эти меры или добавлять что-то еще. Например, мы сейчас объявили год семьи, у нас новый проект появляется национальный — «Семья». Там есть такие элементы, которых мы раньше никогда не применяли.
Например, президент анонсировал помощь в размере 75 миллиардов рублей из федерального бюджета регионам, где рождаемость ниже, чем в среднем по стране. В их числе по большей части субъекты Центра и Северо-Запада России.
— Нам нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, и тогда мы стабилизируем население страны. Конечно, это самый главный показатель нашей успешной работы. Или, может быть, это работа, которая требует дополнительного внимания со стороны всех административных уровней и органов власти, — заключил Владимир Путин.
Интервью целиком читайте на сайте Кремля.