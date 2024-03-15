Губернатор Приморья наградил участников добровольческого отряда «Тигр»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко наградил участников добровольческого отряда «Тигр», вернувшихся с фронта. Церемония награждения прошла в пятницу, 15 марта, в расположении батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Всего около 70 бойцов получили медаль Приморского края «Участник специальной военной операции. Отряд “Тигр”». Губернатор выразил им признательность за мужество и преданность обязанностям, отметив важную роль приморских добровольцев в защите региона.
«Это ваша заслуга, ваших командиров, той сплоченности, которую вы проявляете во время спецоперации, той подготовки, которую проходите здесь. Все эти слагаемые дают возможность с каждым днем одерживать победы», — сказал глава Приморья.
Он также подчеркнул важность поддержки семей погибших и тех, кто пожелает вернуться к мирной жизни после службы. В рамках программы поддержки добровольцам будут выплачиваться дополнительные деньги к окладу, а также предоставляться возможность трудоустройства в специальный отряд «Тигр. Правопорядок».