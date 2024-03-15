Губернатор Приморья наградил участников добровольческого отряда «Тигр»

Он также подчеркнул важность поддержки семей погибших и тех, кто пожелает вернуться к мирной жизни после службы. В рамках программы поддержки добровольцам будут выплачиваться дополнительные деньги к окладу, а также предоставляться возможность трудоустройства в специальный отряд «Тигр. Правопорядок».