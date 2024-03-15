Весна спортивная: в Челябинской области запустили три новых ФОКа

Алексей Текслер заметил, что открытие ФОКа — большое событие для села и района в целом. «Я очень рад, что сегодня в этом просторном зале мы открываем ФОК. Это значит, что спортом будет заниматься еще больше людей. Я лично очень люблю спорт, мы и дальше будем создавать все условия для его развития в нашем регионе. Движение — это жизнь, а спорт — это здоровая жизнь. Всех призываю заниматься спортом», — сказал глава региона на церемонии открытия комплекса 13 марта.