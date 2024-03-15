Весна спортивная: в Челябинской области запустили три новых ФОКа

Сразу три новых спортивных объекта вступили в строй на этой неделе в муниципалитетах Челябинской области — в открытии двух физкультурно-оздоровительных комплексов принял участие губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Новый ФОК села Долгодеревенское (Сосновский район) был построен по программе «Развитие физкультуры и спорта в Челябинской области» и вошел в состав спортивного ядра, включающего в себя непосредственно здание комплекса и районный стадион «Олимп», который открылся в 2022 году по инициативе губернатора.
Алексей Текслер заметил, что открытие ФОКа — большое событие для села и района в целом. «Я очень рад, что сегодня в этом просторном зале мы открываем ФОК. Это значит, что спортом будет заниматься еще больше людей. Я лично очень люблю спорт, мы и дальше будем создавать все условия для его развития в нашем регионе. Движение — это жизнь, а спорт — это здоровая жизнь. Всех призываю заниматься спортом», — сказал глава региона на церемонии открытия комплекса 13 марта.
Одновременно в комплексе смогут заниматься около 85 человек, в месяц спорткомплекс способен принять свыше 2 тыс. посетителей самого разного возраста. В штате ФОКа будут работать девять тренеров, пятерых из них планируют привлечь на село по программе «Земский тренер». Для детей уже открыто несколько секций: по волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, хоккею и лыжам. Со временем появятся силовые виды спорта, настольный теннис, шахматы, шашки.
Местные жители уже начали активно использовать возможности ФОКа. Так, у студентов филиала горно-промышленного колледжа проходят пары по «физ-ре». Руководитель физвоспитания колледжа Ринат Фарахутдинов оценивает новый комплекс коротко, но емко: «Помещение шикарное. Да, раньше возможности заниматься физкультурой были, но не такие, крытого помещения не было. Разумеется, новое здание, оборудованное всевозможными тренажерами, расширяет возможности: можно заниматься не только ОФП (общефизической подготовкой. — Прим. АН “Доступ”), но и разными видами спорта: волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. Конечно, это большая мотивация».
Общая площадь ФОКа в Долгодеревенском — 2 288 кв.м. В нем огромный спортзал, который благодаря подвесным разделительным сеткам можно за пару минут трансформировать в три поменьше. Также в комплексе есть тренажерка, сауна и медпункт.
В четверг, 14 марта, Алексей Текслер принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Уйское — этот объект был построен по поручению главы региона, данном по итогам рабочей поездки в муниципалитет.
«Благодаря национальным проектам мы сегодня открываем замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Наши дети будут учиться плавать, тренироваться, становиться чемпионами. И в целом бассейн будет работать для всех жителей района. Очень рад, что спорт в нашем регионе развивается, мы строим новые спортивные объекты и обязательно эту работу продолжим», — сказал глава региона, поблагодарив всех, кто принимал участие в реализации проекта.
ФОК в Уйском оснащен по последнему слову: есть большой бассейн с четырьмя плавательными дорожками по 25 метров, малая ванна — для обучения плаванию детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; в здании имеются тренажерный зал и буфет. Для повышения доступности занятий спортом к ФОКу будет организован подвоз детей из близлежащих территорий.
Инструктор по плаванию Сергей Ярин сообщил, что в ближайшее время будет объявлен набор в детскую группу по обучению основам плавания. «Уверен, что чемпионов можно вырастить везде, и у нас тоже — тем более что теперь для этого есть все условия. Нужны только упорные тренировки. Будем работать», — сказал он.
Еще один ФОК с бассейном 14 марта открыли в Аргаяше. Здесь двухэтажный комплекс будет принимать и детей, и взрослых. «Для детей и маломобильных групп населения на первом этаже расположен свой бассейн: там, в том числе, будут проводиться уроки плавания, которые теперь входят в школьное расписание. Двадцатипятиметровый бассейн для взрослых расположен на втором этаже и наверняка станет местом особого притяжения для всех любителей плавания. Также на верхнем этаже здания расположен просторный тренажерный и игровой зал, где будут проводиться оздоровительные занятия», — рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, который принял участие в церемонии открытия.
«В своем послании Федеральному Собранию президент поставил задачу — сделать все, чтобы в стране росла продолжительность здоровой, активной жизни. И мы в нашем регионе делаем все для этого: за последние пять лет построили 85 крупных спортивных объектов, продолжаем укреплять инфраструктуру, обновлять оснащение спортшкол, привлекать в муниципалитеты тренеров и инструкторов, в том числе по программе “Земский тренер”. Строим новые объекты спорта по всему региону. Таких темпов никогда не было», — подчеркнул губернатор.
По его словам, потребность в спортивных объектах в регионе очень высока. «О новых спортивных сооружениях просили на встречах в каждом муниципалитете. С другой стороны, без позиции главы государства, решений на уровне страны и области такая активная стройка вряд ли была бы возможной. Все новые спортивные объекты у нас востребованы. Растет число тех, кто постоянно занимается физкультурой и спортом. Это конкретный результат. Будем строить и дальше. Для будущего наших детей, для здоровья взрослых», — пообещал Алексей Текслер.