Мехрона и Хасан: в ЗАГСе рассказали, как омичи называли своих детей в начале 2024 года

На портале «Реестр ЗАГС» появился новый список редких и необычных имён для новорождённых, которые давали своим детям местные жители.
В топ-5 редких имён для девочек вошли Лиана, Анжелика, Богдана, Элла и Мехрона. В пятёрку мужских имён вошли Даниль, Хабибулла, Михаэль, Камиль и Хасан.
При этом, интересные имена своим детям дают и в других регионах страны. Например, в этом году в Алтайском крае родился мальчик Илон, а в Архангельской области — Харитон. В Костромской области на свет появилась Моника, в Ленинградской — Марфа, а в Липецкой — Евдокия.
В Новгородской области в список редких имён попали Наталья и Василий; в Орловской области мальчика назвали Мироний; в Приморском крае родилась Лира; в Свердловской области — Ассоль; в Тамбовской области девочек назвали Лаванда и Жасмин.