Мехрона и Хасан: в ЗАГСе рассказали, как омичи называли своих детей в начале 2024 года

При этом, интересные имена своим детям дают и в других регионах страны. Например, в этом году в Алтайском крае родился мальчик Илон, а в Архангельской области — Харитон. В Костромской области на свет появилась Моника, в Ленинградской — Марфа, а в Липецкой — Евдокия.