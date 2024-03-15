В Казани отменили масленицу в нескольких местах — новый список «гуляний»

Согласно «обновленному списку», масленицу отпразднуют 16 марта около домов культуры. В Кировском районе праздник отметят у ДК железнодорожников (начало в 12:00), в Советском районе — у ДК в жилом массиве Константиновка (12:00) и у ДК им. Саид-Галиева в Дербышках (11:00). Жители Авиастроительного района смогут прийти к ДК в ж/м Кадышево (11:00), а Приволжского района — к ДК в поселке Мирный (13:00).