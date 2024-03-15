В Свердловскую область пришел теплый воздух

В Свердловскую область 15 марта пришел теплый воздух. Вместе с ним в северной части региона распространились осадки. При этом на юге Среднего Урала из-за влияния антициклона значительных осадков не предвидится, но в регионе прогнозируется усиление ветра.
— Воздушный поток в средней тропосфере, разделяющий циклон и антициклон, направлен на Средний Урал с запада. Барический градиент (перепад давления) между циклоном и высотным центром антициклона приведет к усилению воздушного потока над регионом, — так объясняет усиление ветра в регионе синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
Особенно сильный ветер ожидается на западе Свердловской области, отметил синоптик.
В Свердловской области 15 марта дневная температура поднимется до −1..+4 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, вечером будет переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду с порывами вечером до 15 метров в секунду. Днем в городе ожидается плюсовая температура — от +1 до +3 градусов.