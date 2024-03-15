В Свердловскую область пришел теплый воздух

В Свердловской области 15 марта дневная температура поднимется до −1..+4 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, вечером будет переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду с порывами вечером до 15 метров в секунду. Днем в городе ожидается плюсовая температура — от +1 до +3 градусов.