Беспилотникам запретили летать над ГЭС в Приангарье

Запрет введён с 22 февраля соответствующим изменением приказа ведомства от 11 мая 2022 года № 172. По новым правилам, над ГЭС нельзя летать не только экскурсионным рейсам и малой авиации, но и беспилотным летательным аппаратам максимальной массой до 30 килограммов. Над Иркутской ГЭС нельзя летать на высоте ниже 4,5 километра и в радиусе 1,5 километра, над Братской ГЭС — на высоте 2,7 километра и в радиусе 2,5 километра, над Усть-Илимской ГЭС — на высоте 2,7 километра и в радиусе 2,2 километра.