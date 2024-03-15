Минтруда пояснило, как оплачивается работа в ночное время в Беларуси

Ночной сменой считается смена, в которой более 50% времени приходится на ночное время (ст. 70 Трудового кодекса). И доплату за всю ночную смену могут начислить только, если работнику установлен сменный режим работы, и смена является ночной. Но, если рабочая смена не является ночной, то доплату произведут только за каждый час работы в ночное время.