Минтруда пояснило, как оплачивается работа в ночное время в Беларуси

О специфике оплаты в Беларуси работы в ночное время, рассказали в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты.
При этом в Департаменте заметили, что во время надзора в Беларуси выявляют нарушения законодательства о труде именно в плане оплаты за работу в ночное время или ночную смену.
Так, поясняется, что за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы должны производиться доплаты в размере, устанавливаемом коллективным договором, соглашением или нанимателем, но не менее 20% часовой тарифной ставки работника (ст. 70 Трудового кодекса Беларуси). Доплаты работникам бюджетных организаций и иных субсидируемых организаций, а также работникам, приравненные по оплате труда к работникам бюджетных организаций, государственным гражданским служащим установлены правительством или уполномоченным органом.
Ночной сменой считается смена, в которой более 50% времени приходится на ночное время (ст. 70 Трудового кодекса). И доплату за всю ночную смену могут начислить только, если работнику установлен сменный режим работы, и смена является ночной. Но, если рабочая смена не является ночной, то доплату произведут только за каждый час работы в ночное время.
— Ночным временем считается время с 22.00 часов до 06.00 часов (ч.1 ст. 117 Трудового кодекса).