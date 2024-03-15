На ВСЖМ между Москвой и Петербургом утвердили 14 остановок

В Петербурге, кроме конечной, предусмотрена остановка Обухово-2. В Ленобласти поезд будет останавливаться на станции Жаровская. В Тверской области остановки в Новой Твери, Логовежи, Садве и Выползово. В Новгородской области — на станциях Валдай, Горки, Великий Новгород, Тигода. В Московской области список следующий: Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково и Высоково.



Поезда, которые будут ехать без остановок, проделают путь из Москвы в Петербург за 2 часа и 15 минут, путь с остановками займет 2 часа и 45 минут.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что 14 марта президент России Владимир Путина дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.