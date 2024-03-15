Бойцы СВО получили новую партию помощи из Комсомольска-на-Амуре

— Есть, например, человек в одном подразделении, мы собираем ему посылки, «Почта России» позволяет отправить неограниченное количество посылок на одного человека, и по получении он раздает полученное среди остальных бойцов. Пока еще ни одна посылка не потерялась. Мы нацелены на то, чтобы помогать именно бойцам из Хабаровского края. Бывает, на связь с нами выходят ребята, которые хоть и наши земляки, но были приписаны, например, к Центральному военному округу, понятно, что мы своих не бросим, — отметила Ирина Максимчук.