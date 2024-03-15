Бойцы СВО получили новую партию помощи из Комсомольска-на-Амуре

Бойцы специальной военной операции поблагодарили комсомольчан за оказываемую помощь. На передовую пришла очередная партия изготовленных руками горожан маскировочных сетей, собранных активистами продуктов питания, медикаментов, окопных свечей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как рассказала организатор движения «27 КМС Своих не бросаем» Ирина Максимчук, посылки отправляются бойцам каждый месяц, конкретным адресатам.
— Есть, например, человек в одном подразделении, мы собираем ему посылки, «Почта России» позволяет отправить неограниченное количество посылок на одного человека, и по получении он раздает полученное среди остальных бойцов. Пока еще ни одна посылка не потерялась. Мы нацелены на то, чтобы помогать именно бойцам из Хабаровского края. Бывает, на связь с нами выходят ребята, которые хоть и наши земляки, но были приписаны, например, к Центральному военному округу, понятно, что мы своих не бросим, — отметила Ирина Максимчук.
— С мая 2023 года у нас действует мастерская по плетению маскировочных сетей, сейчас таких точек уже четыре по всему городу. Сети плетут в исправительной колонии № 7, открыли точку на Пивани, обучаем плетению сетей поселки, которые расположены рядом с городом, — сообщила Максимчук. В группе сбора на гуманитарную помощь волонтерского движения сейчас состоит порядка 400 человек, еще 110 человек помогают искать материалы на маскировочные сети. За время с момента работы движения в зону СВО было отправлено порядка 5 тонн гуманитарного груза, произведено около 6 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.
— Мы отправляем медикаменты, продукты, и конечно, маскировочные сети. Бывает так, что бойцам ничего не нужно кроме маскировочных сетей. Большие сборы на такие вещи как антидроновые ружья, квадрокоптеры, мы не ведем, так как наша группа не такая многочисленная, поэтому помогаем более приземлёнными вещами и бойцы нам благодарны, — отметила Ирина Максимчук. Отметим, что помимо движения «КМС 27 Своих не бросаем», в городе Юности работает движение «МасксетиКМС», а также Фонд помощи мобилизованным «Помогаем».