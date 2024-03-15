Митрополит Дионисий сравнил извинения по смс с поклоном до земли

«Если действительно прощение от сердца, когда два человека готовы забыть навсегда о том, что было, то и смайлик приветствует. Вообще эмодзи приобрели очень серьёзное значение. Пользователи гаджетов думают: если человек отправляет тебе сообщение и в конце нет никакого смайлика, значит, что-то не то. В каких-то случаях смайлик — это способ попросить прощения, и потребует он не меньшего мужества. Ведь иной раз прощение в сообщении даётся намного сложнее, чем в стародавние времена поклон до земли», — ответил митрополит Дионисий.