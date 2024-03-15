Зачем в Иркутск прилетели актёры из «Бригады»

«Несколько лет назад в нашем городе, на кольце у микрорайона Солнечный, установили стелу в честь того, что Иркутску присвоили звание города трудовой доблести. Один из элементов дизайна стелы — круг, на котором изображены сюжеты, символизирующие подвиг иркутян, работавших в годы Великой Отечественной войны в тылу. И Рома Буркало придумал эти картины визуализировать, превратив их в кино. По сценарию, через эти сюжеты зрителя будет проводить рассказчик, и вот в его роли создатели картины увидели Владимира Вдовиченкова. Он проведет зрителя через истории о том, как славно иркутяне трудились во время войны, как помогали приближать Победу», — рассказала корреспонденту irk.aif.ru сценарист, режиссер, креативный продюсер ГайдайЦентра Оксана Цепилова.