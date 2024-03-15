Зачем в Иркутск прилетели актёры из «Бригады»

Несколько дней назад в Иркутск приехал актер Владимир Вдовиченков, а 15 марта в город на Ангаре прилетает его напарник по суперпопулярному сериалу Сергей Безруков. Неужели намечается воссоединение легендарной «Бригады», гадают фанаты.
Нет, артисты будут участвовать в разных проектах, но зато каких! Рассказываем подробности.
Рабочее название — «Тыловики»
Владимир Вдовиченков прилетел в Иркутск для съёмок в документальном фильме под рабочим названием «Тыловики». Идея картины принадлежит продюсеру Роману Буркало.
«Несколько лет назад в нашем городе, на кольце у микрорайона Солнечный, установили стелу в честь того, что Иркутску присвоили звание города трудовой доблести. Один из элементов дизайна стелы — круг, на котором изображены сюжеты, символизирующие подвиг иркутян, работавших в годы Великой Отечественной войны в тылу. И Рома Буркало придумал эти картины визуализировать, превратив их в кино. По сценарию, через эти сюжеты зрителя будет проводить рассказчик, и вот в его роли создатели картины увидели Владимира Вдовиченкова. Он проведет зрителя через истории о том, как славно иркутяне трудились во время войны, как помогали приближать Победу», — рассказала корреспонденту irk.aif.ru сценарист, режиссер, креативный продюсер ГайдайЦентра Оксана Цепилова.
Сценаристом фильма выступила Анастасия Зверькова, которая уже работала над подобными проектами. Например, она готовила сценарий для картины, посвященной юбилею Иркутского завода тяжелого машиностроения.
Очень большой фестиваль
Сергей Безруков летит в Иркутск в рамках Большого Детского театрального фестиваля, который продёт в городе с 16 по 21 марта.
«Это очень большой фестиваль, который уже несколько лет проводится по всей стране, и в том числе в Иркутске. Сейчас фестиваль развернется на многих площадках, в нём участвуют практически все наши театры. Будут мастер-классы, приезжают представители театров из других городов, все будут делиться опытом, показывать свои спектакли, работать с детками, естественно. И Сергей Безруков -главная приглашённая звезда фестиваля. Он его художественный руководитель. Я посмотрела расписание артиста. Оно буквально до июня расписано — он будет летать с фестивалем в разные города», — рассказала Оксана Цепилова.
Кроме того, в Иркутске Безруков даст спектакль «Маленький принц», постановку зрители увидят в музыкальном театре.
Киношники не исключают, что актер может проголосовать на выборах президента тоже здесь, в Иркутске — учитывая активную гражданскую позицию артиста, невозможно представить, что он пропустит событие, даже несмотря на плотный график. И это будет вполне символично. Безруков вообще очень плотно связан с Иркутском — город дал ему семью: его жена — иркутянка Анна Матисон. Актёр играл в её фильме «Млечный путь».
«Так что мы сюда потихоньку всех засасываем, приобщаем зрителя к иркутской культуре, и известные актеры нам в этом помогают», — резюмирует Оксана Цепилова.
Нет сомнений, что когда-нибудь на съёмки в Иркутск приедут и другие участники «Бригады» — Дмитрий Дюжев и Павел Майков.
Кстати, из актеров, снимавшихся в других популярных картинах начала 2000-х: «Бумере» и «Жмурках», — в Иркутск на съемки приезжал Андрей Мерзликин — он играл в фильмах о заводе тяжелого машиностроения «Горячее сердце Иркутска» и о жизни и смерти великого советского драматурга Александра Вампилова. Мерзликин исполнял роль писателя.