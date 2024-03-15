Молодёжь рассказала, как улучшить жизнь в Кузбассе

На базе кемеровской школы № 85 на Лесной Поляне прошёл форум «Кузбасский интеллект». Более 800 человек приняли в нём участие: студенты и школьники, представители власти, общественности, молодёжных советов, волонтёры. Все вместе они разрабатывали проекты, направленные на улучшение качества жизни в Кузбассе.
«Мы живем в цифровом мире. И в названии форума слово “интеллект” имеет двойное значение. С одной стороны — это про роль искусственного интеллекта, но нам всем нужно человеческое тепло и эмоции», — сказал министр науки, высшего образования и молодёжной политики Кузбасса Сергей Пфетцер.
В конце дня собравшиеся перед губернатором Кузбасса презентовали свои проекты по пяти направлениям: «Где и чему учимся?», «Где и как выбираем место работы?», «Где живём?», «Где и как повышаем квалификацию?», «Где и как отдыхаем?».
Подавляющее большинство проектов было посвящено созданию платформ, сайтов, чатов, приложений. Например, защищать и преумножать семейные ценности, по мнению молодых разработчиков, поможет платформа «Кот.42» по конструированию архитектуры семейного счастья жителей Кузбасса.
Также проектировщики предложили создание единого кузбасского маркетплейса образовательных программ и единого бренда системы повышения квалификации Кузбасса и мобильного приложения «Я — стажёр».
Практически после каждой презентации Сергей Пфетцер спрашивал: «Всё это очень замечательно! А кто это все будет делать?» А проектировщики дружно отвечали: «Весь Кузбасс!».