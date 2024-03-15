Молодёжь рассказала, как улучшить жизнь в Кузбассе

«Мы живем в цифровом мире. И в названии форума слово “интеллект” имеет двойное значение. С одной стороны — это про роль искусственного интеллекта, но нам всем нужно человеческое тепло и эмоции», — сказал министр науки, высшего образования и молодёжной политики Кузбасса Сергей Пфетцер.