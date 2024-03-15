Выход на лед водоемов Петербурга запретили с 15 марта

Теплая весенняя погода делает лед на водоемах Петербурга с каждым днем все тоньше и тоньше. Выход на него стал довольно опасным из-за риска провариться под воду. Чтобы огородить жителей и гостей Северной столицы от неприятных последствий, в городе ввели запрет выхода на лед. Действовать он начал сегодня, 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.