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Потепление ждет нижегородцев в масленичные выходные

Нижегородцы проводят зиму в солнечные и теплые дни.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 42% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Нижегородская правда

Потепление ждет нижегородцев в масленичные выходные. Прогнозом синоптиков на 16 и 17 марта делится Яндекс Погода.

Считается, что Масленица символизирует начало весны. И погода в ближайшие выходные это подтвердит — суббота станет самым теплым днем текущей недели.

В субботу, 16 марта, будет ясно, возможен небольшой ветер. Столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов.

В воскресенье, 17 марта, воздух прогреется до +6 градусов. Синоптики передают облачность с прояснениями.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, когда в Нижегородскую область придет настоящая весна.