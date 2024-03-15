Потепление ждет нижегородцев в масленичные выходные. Прогнозом синоптиков на 16 и 17 марта делится Яндекс Погода.
Считается, что Масленица символизирует начало весны. И погода в ближайшие выходные это подтвердит — суббота станет самым теплым днем текущей недели.
В субботу, 16 марта, будет ясно, возможен небольшой ветер. Столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов.
В воскресенье, 17 марта, воздух прогреется до +6 градусов. Синоптики передают облачность с прояснениями.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, когда в Нижегородскую область придет настоящая весна.