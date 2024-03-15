МЧС предупреждает красноярцев о паводках

С 17 по 20 марта на территории центральных и южных районов Красноярского края ожидается потепление до +5…+10 градусов. Это вызовет интенсивное снеготаяние, сообщает ГУ МЧС России по краю.
Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, текущей поверх льда.
«Очистите свои приусадебные участки от мусора, вывезите снег. Закройте вентиляционные отверстия в подвальных помещениях. Рекомендуем подготовить документы и необходимые вещи на случай возможной эвакуации», — сообщает ведомство.