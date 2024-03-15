За омским ТЮЗом появится огромный макет Земли

Одна из документаций в проекте посвящена Городскому саду. Здесь появится арт-объект «Земля», который будет выполнен из нержавеющей стали, материки будут приварены к каркасу, а крепление к фундаменту — антивандальное. Вокруг сферы и до здания на Карла Маркса высадят 40 елей, 19 черёмух, 18 лип, шесть тополей, три рябины и более тысячи кустарников.