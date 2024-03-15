За омским ТЮЗом появится огромный макет Земли

В Омске продолжают благоустраивать Городской сад, который находится за омским ТЮЗом. Власти также обновят театральный сквер. Работы будут проходить в квадрате улиц Карла Маркса, Короленко, Ленина и Броз Тито. По информации с сайта «Госзакупок», на благоустройство территории в центре города готовы потратить около 200 млн рублей.
Одна из документаций в проекте посвящена Городскому саду. Здесь появится арт-объект «Земля», который будет выполнен из нержавеющей стали, материки будут приварены к каркасу, а крепление к фундаменту — антивандальное. Вокруг сферы и до здания на Карла Маркса высадят 40 елей, 19 черёмух, 18 лип, шесть тополей, три рябины и более тысячи кустарников.
Кроме того, благоустроят Театральный сквер, который располагается между ТЮЗом и филармонией. Здесь уложат новую плитку, появится газон, скамейки, урны и экотропа. На территории также установят 33 фонаря.
Победитель аукциона должен выполнить все работы до 30 сентября этого года. Также подрядчик обязан обеспечить круглосуточное видеонаблюдение за ходом выполнения работ с охватом всего периметра.