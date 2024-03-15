Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Долгожданный бассейн СКА открыли в Новосибирске

Сегодня, 15 марта, в Новосибирске состоялась церемония открытия бассейна СКА на улице Воинской. Об этом «Прецеденту» рассказала представитель пресс-службы областного Минспорта Яна Мажинская.
Источник: Правительство Новосибирской области

— Да, бассейн открыт. Для посетителей он начнёт работать с понедельника, 18 марта, — пояснила Яна Мажинская.

Напомним, ранее было объявлено, что открытие бассейна, запланированное на февраль, перенесено на 11—14 марта из-за задержки в проведении пусконаладочных работ и организационных мероприятий. В итоге открытие состоялось 15 марта.

Работы по восстановлению бассейна начались в конце зимы 2022 года. За последние 10 лет здание находилось в аварийном состоянии.

Теперь в бассейне будет установлен передвижной борт, который позволит разделить 50-метровую часть на две части по 25 метров. Кроме бассейна СКА, в регионе только бассейн «Нептун» имеет такую же длину чаши.

После реконструкции в спортивном комплексе также будут открыты игровой и тренажерный залы, а также зал для общефизической подготовки. Общая площадь здания превышает 5,3 тысячи квадратных метров.

Бассейн СКА располагается по адресу: улица Воинская, 1А.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области МФЦ подключились к поискам пропавших людей. Редакция также писала о том, что в Новосибирске ввод нового кампуса НГУ позволит увеличить количество студентов на 20%. Читайте также: в Новосибирске назвали сроки открытия парка «Каменка».

Егор САФРОНОВ.

здоровье