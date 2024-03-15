Долгожданный бассейн СКА открыли в Новосибирске

— Да, бассейн открыт. Для посетителей он начнёт работать с понедельника, 18 марта, — пояснила Яна Мажинская.
Напомним, ранее было объявлено, что открытие бассейна, запланированное на февраль, перенесено на
Работы по восстановлению бассейна начались в конце зимы 2022 года. За последние 10 лет здание находилось в аварийном состоянии.
Теперь в бассейне будет установлен передвижной борт, который позволит разделить 50-метровую часть на две части по 25 метров. Кроме бассейна СКА, в регионе только бассейн «Нептун» имеет такую же длину чаши.
Бассейн СКА располагается по адресу: улица Воинская, 1А.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области МФЦ подключились к поискам пропавших людей. Редакция также писала о том, что в Новосибирске ввод нового кампуса НГУ позволит увеличить количество студентов на 20%. Читайте также: в Новосибирске назвали сроки открытия парка «Каменка».
Егор САФРОНОВ.