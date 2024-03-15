В бассейне реки Кан нашли древние наскальные изображения

В бассейне реки Кан, экспедицией, в которой участвовали представители Русского географического общества, зафиксировали древние наскальные изображения. Поиски древних писаниц велись более ста лет, но всё было безрезультатно.
— Из-за труднодоступности объекта в летний период, выезд к нему был совершён на снегоходах по речному льду. Древние обитатели около 4 тыс. лет назад красной охрой нанесли на береговом утёсе изображения людей, животных и символов, — рассказал руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, директор Музея археологии и этнографии КГПУ им. В. П. Астафьева Александр Заика. — Это первые наскальные рисунки, ставшие известными для науки.
Теперь будут вестись тщательные исследования в бассейне реки и интерпретация петроглифов.