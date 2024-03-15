В бассейне реки Кан нашли древние наскальные изображения

— Из-за труднодоступности объекта в летний период, выезд к нему был совершён на снегоходах по речному льду. Древние обитатели около 4 тыс. лет назад красной охрой нанесли на береговом утёсе изображения людей, животных и символов, — рассказал руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, директор Музея археологии и этнографии КГПУ им. В. П. Астафьева Александр Заика. — Это первые наскальные рисунки, ставшие известными для науки.