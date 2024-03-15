В центре Красноярска убрали 26 свалок с начала 2024 года

В мэрии отметили, что в этом году на ликвидацию свалок в Центральном районе выделено 3,6 млн рублей, но высока вероятность, что бюджет на уборку мусора может возрасти. Так, в 2023 году для ликвидации свалок было заключено три контракта на 35 млн рублей.