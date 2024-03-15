В центре Красноярска убрали 26 свалок с начала 2024 года

В Центральном районе Красноярска убрали 26 свалок с начала 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Большая часть незаконных свалок находилась в частном секторе Покровки. Кучи мусора убрали на улицах: Березина, Водянникова, Любы Шевцовой, Степана Разина, Чернышевского и других. В общей сложности убрано 320 кубометров мусора, а потрачено на это из городского бюджета было 380 тысяч рублей.
«Помимо вывоза мусора из частного сектора, мы также работаем над установкой в этих местах дополнительных муниципальных контейнеров для твёрдых коммунальных отходов, а также участков под них», — рассказал руководитель Центрального района Красноярска Евгений Трофимов.
В мэрии отметили, что в этом году на ликвидацию свалок в Центральном районе выделено 3,6 млн рублей, но высока вероятность, что бюджет на уборку мусора может возрасти. Так, в 2023 году для ликвидации свалок было заключено три контракта на 35 млн рублей.