Воронежцев ожидают теплые выходные с температурой до +6

В выходные, субботу и воскресенье, в Воронежской области грядет потепление. По утрам и вечерам будет облачно, а вот днем обещают, что жителей порадует весеннее солнышко. Прогностическая карта ЦФО окрашена в зеленый цвет, а значит, никаких опасных погодных явлений синоптики не обещают.