Воронежцев ожидают теплые выходные с температурой до +6

В выходные, субботу и воскресенье, в Воронежской области грядет потепление. По утрам и вечерам будет облачно, а вот днем обещают, что жителей порадует весеннее солнышко. Прогностическая карта ЦФО окрашена в зеленый цвет, а значит, никаких опасных погодных явлений синоптики не обещают.
В субботу, 16 марта, в районах области и в Воронеже будет от +4 до +5. Ночью столбики термометров опустятся до −2. Осадков не ожидается. А ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.
В воскресенье, 17 марта, погода практически не изменится. В Воронеже и области днем будет до +6 и «нулевая» ночью.
Ранее синоптики обещали, что настоящее весеннее тепло придет в регион с 18 марта.