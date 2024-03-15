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Воронежцев ожидают теплые выходные с температурой до +6

Осадки синоптики не обещают.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 42% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В выходные, субботу и воскресенье, в Воронежской области грядет потепление. По утрам и вечерам будет облачно, а вот днем обещают, что жителей порадует весеннее солнышко. Прогностическая карта ЦФО окрашена в зеленый цвет, а значит, никаких опасных погодных явлений синоптики не обещают.

В субботу, 16 марта, в районах области и в Воронеже будет от +4 до +5. Ночью столбики термометров опустятся до −2. Осадков не ожидается. А ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

В воскресенье, 17 марта, погода практически не изменится. В Воронеже и области днем будет до +6 и «нулевая» ночью.

Ранее синоптики обещали, что настоящее весеннее тепло придет в регион с 18 марта.